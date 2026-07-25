  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

Incidente con una petroliera e forze militari nel Golfo dell'Oman

25 luglio 2026 - 17:12
Codice notizia: 1844879
Source: ABNA24
Incidente con una petroliera e forze militari nel Golfo dell'Oman

L'ente britannico per le operazioni del commercio marittimo ha segnalato un incidente nel Golfo dell'Oman.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, l'ente britannico per le operazioni del commercio marittimo ha annunciato che è stato registrato un rapporto di un incidente con una petroliera e forze militari nel Golfo dell'Oman.

Secondo questo rapporto, l'incidente in questione si è verificato lo scorso venerdì nel Golfo dell'Oman.

Va notato che le aggressioni degli Stati Uniti contro l'Iran causano insicurezza e instabilità nella regione. Inoltre, il movimento delle navi nello Stretto di Hormuz è stato interrotto, e la Repubblica Islamica dell'Iran ha più volte sottolineato che le navi devono attraversare il percorso stabilito in questo stretto.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha