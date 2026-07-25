Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, l'ente britannico per le operazioni del commercio marittimo ha annunciato che è stato registrato un rapporto di un incidente con una petroliera e forze militari nel Golfo dell'Oman.

Secondo questo rapporto, l'incidente in questione si è verificato lo scorso venerdì nel Golfo dell'Oman.

Va notato che le aggressioni degli Stati Uniti contro l'Iran causano insicurezza e instabilità nella regione. Inoltre, il movimento delle navi nello Stretto di Hormuz è stato interrotto, e la Repubblica Islamica dell'Iran ha più volte sottolineato che le navi devono attraversare il percorso stabilito in questo stretto.