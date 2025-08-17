L'ambasciatore iraniano elogia la leadership religiosa, il governo e il popolo iracheno per il successo dell'Arbain

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna, "Mohammad Kazem Al-e Sadegh", ambasciatore iraniano in Iraq, ha elogiato l'ospitalità senza pari degli iracheni, definendo la cerimonia un simbolo di unità e resistenza contro i nemici della regione. Ha anche espresso gratitudine per la magnifica e ordinata partecipazione dei pellegrini iraniani.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale irachena, Mohammad Kazem Al-e Sadegh ha dichiarato nella sua dichiarazione: "Nel nome del Signore di Husayn (AS) e in memoria della risposta degli amanti all'appello 'C'è qualcuno che mi sostenga?' e nel rinnovare quel patto in cui crediamo e per cui siamo fermi, un patto che abbiamo stretto con tutto il nostro essere e che diciamo con il linguaggio del cuore: 'Rimaniamo fedeli al patto che abbiamo stretto'".

L'ambasciatore iraniano ha affermato nella sua dichiarazione: "Su questo percorso che porta a Karbala, l'amore trova il suo significato e la sincerità si incarna. Tra tutte le bellezze dell'Arbain, l'immagine dei cuori puri dei figli dell'Iraq è la più bella. Voi, i proprietari dei 'Mowkeb' (stazioni di servizio), siete gli umili ospitanti di questo percorso luminoso, il percorso dell'apparizione del Promesso Mahdi (aj). Avete aperto non solo le porte delle vostre case, ma anche i vostri cuori ai pellegrini. Con un semplice pezzo di pane, un bicchiere d'acqua e un tappeto di terra, ma con mani piene d'amore e uno sguardo celeste, avete insegnato al mondo il significato della generosità, della munificenza e del perdono".

Al-e Sadegh ha aggiunto: "Ci avete insegnato che il servizio a Husayn (AS) non conosce confini. O figli della dignità, abbiamo imparato da voi l'affetto e l'amore. I vostri cuori sono diventati husayniti e, con tutto il vostro essere, senza aspettative di ricompensa, senza formalità e senza sosta, avete accolto i pellegrini di Husayn. Dal profondo del nostro cuore, con il linguaggio delle lacrime e la logica della conoscenza, diciamo: 'O popolo dell'Iraq, vi ringraziamo.' Dalla massima autorità religiosa al governo e alla nazione, in particolare alle tribù orgogliose, ai giovani appassionati, alle sorelle di Zaynab e a tutte le forze di sicurezza, quegli occhi vigili che hanno vegliato giorno e notte per garantire la sicurezza dei pellegrini e allontanare le nuvole di oscurità, ignoranza e odio".

"O nobile nazione dell'Iraq, baciamo la terra sotto i vostri piedi perché avete lastricato la via di Husayn (AS) con fiori. Questa meravigliosa combinazione delle tavole della beneficenza di Husayn (AS), piene di generosità, spiritualità e resistenza, ripete il grido di 'Lontano da noi l'umiliazione'; un grido che oggi sta scuotendo le fondamenta dei nemici della nostra ummah nella regione e ha rivelato la loro incapacità di seminare discordia tra le nazioni. E, a Dio piacendo, prendendo esempio dal movimento di Husayn (AS), la bandiera della tirannia e dell'occupazione sarà rimossa dalla regione."

L'ambasciatore iraniano ha concluso il suo messaggio aggiungendo: "Devo anche ringraziare la cara, preziosa e grande nazione iraniana che ha partecipato a questa grande epopea dell'Arbain di Sayyid al-Shuhada con saggezza, conoscenza, dignità e compostezza, rispettando tutte le leggi e i costumi del paese fratello e amico, il caro Iraq. E dico loro che siete motivo di orgoglio e onore."