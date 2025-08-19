Incontro segreto di una delegazione sionista con il presidente degli Emirati Arabi Uniti

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (as) - Abna -, fonti di notizie hanno riferito che una delegazione del regime sionista, guidata dal suo Ministro degli Affari Strategici, ha recentemente visitato in segreto gli Emirati Arabi Uniti e ha incontrato il suo presidente.

Citando il canale sionista Kan, una delegazione sionista guidata da Ron Dermer, Ministro degli Affari Strategici di Israele, ha viaggiato segretamente negli Emirati Arabi Uniti e ha incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, presidente del paese.

Secondo il rapporto, l'incontro ha affrontato la questione di Gaza.

In precedenza, anche Yair Lapid, leader dell'opposizione del regime sionista, ha visitato brevemente Abu Dhabi per incontrare lo sceicco Mohammed bin Zayed e lo sceicco Abdullah bin Zayed, Ministro degli Esteri del paese.

Una dichiarazione rilasciata da Lapid ha affermato che durante gli incontri, tenutisi nel palazzo presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, le parti hanno discusso degli sviluppi regionali e hanno sottolineato l'importanza di riportare a casa tutti i prigionieri sionisti a Gaza.

Questo mentre fonti informate hanno recentemente confermato che la parte egiziana ha presentato una nuova proposta per la cessazione della guerra a Gaza.

Secondo queste fonti, la proposta contiene punti in linea con il piano di Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Asia occidentale, e potrebbe fornire una base per ulteriori intese.

Secondo le informazioni pubblicate, le disposizioni della proposta includono diversi punti chiave, tra cui il rilascio di 10 prigionieri sionisti vivi e la consegna di 18 corpi di prigionieri morti, l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza attraverso organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la Croce Rossa, un cessate il fuoco di 60 giorni e l'avvio di negoziati per una completa fine della guerra contemporaneamente all'inizio del cessate il fuoco.

A questo proposito, anche il canale sionista "i24 News" ha citato fonti al Cairo affermando che il movimento Hamas ha informato i mediatori di essere pronto ad accettare il piano senza alcuna modifica.