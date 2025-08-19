L'ultima mossa dell'Italia contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'agenzia di stampa italiana Aki ha riferito che i responsabili della Fiera del Levante, una delle più importanti fiere commerciali del paese, hanno annunciato di aver escluso il regime sionista dall'ottantottesima edizione dell'evento.

In precedenza, i lavoratori del porto di Genova, in Italia, avevano bloccato il passaggio della nave saudita Yanbu, che trasportava armi militari per il regime sionista. La nave saudita, con il suo carico militare proveniente dagli Stati Uniti, si dirigeva verso la regione quando i lavoratori del porto di Genova si sono accorti che l'equipaggiamento era destinato al regime sionista.

Ieri, il quotidiano ebraico Haaretz ha riferito che l'Australia ha revocato il visto a Simcha Rothman, un membro del parlamento del regime sionista. Rothman avrebbe dovuto recarsi in Australia oggi per partecipare a un evento ebraico a Melbourne.

Secondo il rapporto, non potrà più richiedere un visto per i prossimi tre anni.

L'Australia ha dichiarato che il visto di Rothman è stato revocato a causa delle sue posizioni ostili espresse sui social media, tra cui l'argomento della distruzione di Hamas, l'espansione dei territori occupati e l'affermazione che il regime non ha commesso alcun crimine contro i palestinesi.