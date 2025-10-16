  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Sparatoria contro un autobus israeliano a ovest di Ramallah

16 ottobre 2025 - 09:36
News ID: 1739166
Source: ABNA24
Sparatoria contro un autobus israeliano a ovest di Ramallah

Fonti di notizie hanno riferito di una sparatoria vicino a un insediamento sionista a ovest di Ramallah, con 5 persone ferite.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Shahab, i media del regime sionista hanno annunciato che le notizie iniziali indicavano una sparatoria contro un autobus israeliano sulla strada 443 a ovest di Ramallah.

Alcune fonti hanno riferito del ferimento di 5 persone nell'incidente e hanno sottolineato che le condizioni di 3 dei feriti sono gravi.

Il Canale 13 della televisione del regime sionista ha anche definito l'incidente "criminale" e ha annunciato che 5 persone sono rimaste gravemente ferite, e che per due di loro si è quasi persa la speranza.

Secondo il rapporto di questo media sionista, la sparatoria è avvenuta vicino all'insediamento di Modi'in.

Your Comment

You are replying to: .
captcha