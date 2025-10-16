Sparatoria contro un autobus israeliano a ovest di Ramallah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Shahab, i media del regime sionista hanno annunciato che le notizie iniziali indicavano una sparatoria contro un autobus israeliano sulla strada 443 a ovest di Ramallah.

Alcune fonti hanno riferito del ferimento di 5 persone nell'incidente e hanno sottolineato che le condizioni di 3 dei feriti sono gravi.

Il Canale 13 della televisione del regime sionista ha anche definito l'incidente "criminale" e ha annunciato che 5 persone sono rimaste gravemente ferite, e che per due di loro si è quasi persa la speranza.

Secondo il rapporto di questo media sionista, la sparatoria è avvenuta vicino all'insediamento di Modi'in.