Hamas: 700 giorni di guerra sono una vergogna

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Movimento di Hamas ha sottolineato in un comunicato: "Le violazioni commesse dall'esercito di occupazione nella Striscia di Gaza sono considerate atti di genocidio, pulizia etnica e sfollamento forzato."

Hamas ha aggiunto: "Abbiamo mostrato ogni flessibilità per raggiungere un accordo, ma Netanyahu, il criminale di guerra, insiste nel vanificare gli sforzi dei mediatori."

Hamas ha continuato: "Sono passati 700 giorni e il mondo sta assistendo, attraverso suoni e immagini, al genocidio più orribile della storia moderna."

Il Movimento di Resistenza Islamica ha specificato: "Gli Stati Uniti, a causa della loro copertura politica e militare per il governo terrorista sionista, sono responsabili del protrarsi dei crimini di genocidio nella Striscia di Gaza."

