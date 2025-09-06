Velayati: il vertice di Shanghai è stato un punto di svolta nella storia mondiale; parlamentare francese

Ali Akbar Velayati, Consigliere del Leader della Rivoluzione per gli Affari Internazionali, ha descritto il recente vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) come uno dei vertici più importanti nella storia del mondo, valutando che questa organizzazione in futuro svolgerà un ruolo di primo piano nel plasmare il destino del mondo. Secondo Pars Today, Velayati ha dichiarato in un'intervista a Tasnim che Il 25° vertice dei capi di Shanghai si è tenuto dal 31 agosto al 1 settembre a Tianjin, in Cina, con la partecipazione di oltre 20 leader mondiali non occidentali e del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questo vertice è il più grande e importante rispetto ai vertici precedenti, e la valutazione iniziale degli esperti politici è che si tratti di uno dei vertici internazionali più importanti della storia mondiale. Descrivendo i tre importanti effetti del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ha affermato: In primo luogo, il rumore delle ossa delle Nazioni Unite che si spezzano è stato udito dal mondo, e ora si può affermare chiaramente che il processo di "consegna di questa organizzazione alla storia", simile alla Società delle Nazioni, è iniziato. In secondo luogo, la Cina ha dimostrato di essere la prima potenza mondiale in termini di potenziale, e nel prossimo futuro diventerà la prima potenza mondiale in realtà. In terzo luogo, la Cina ha dimostrato che, con pazienza e compostezza, sta costantemente mettendo a tacere i passi di Trump.

Terremoto politico a Londra; il Vice Primo Ministro britannico si dimette a causa dello scandalo finanziario

Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Edilizia Abitativa britannico, Angela Rayner, si è finalmente dimessa dal suo incarico dopo settimane di pressioni mediatiche e politiche a causa del mancato pagamento integrale dell'imposta sulla proprietà.

La seconda grande banca russa sta cercando di aprire una filiale in Iran

Un membro del consiglio di amministrazione di VTB Bank, la seconda grande banca russa che ha già un ufficio di rappresentanza a Teheran, ha annunciato che la Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran ha concesso l'approvazione iniziale per l'apertura di una filiale di questa banca a Teheran.

Libano, manifestazioni a sostegno della Resistenza

I sostenitori di Hezbollah libanese hanno tenuto manifestazioni notturne in risposta al piano di disarmo della Resistenza nella capitale Beirut. I sostenitori di Hezbollah hanno reagito al piano israelo-americano volto a limitare le armi nelle mani del governo organizzando manifestazioni in motocicletta e in auto e manifestando pubblicamente nelle strade di Beirut.

Parlamentare francese: i crimini di Israele a Gaza saranno registrati nella storia

Il parlamentare francese Thomas Portes ha citato in un messaggio ai crimini del regime sionista nella Striscia di Gaza sottolineando che questi crimini saranno registrati nella storia. Ha inoltre sottolineato che Israele ha commesso un genocidio a Gaza.

Maduro a Trump: è sbagliato tentativo di cambiare il governo in Venezuela

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, in una dichiarazione al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato che Washington dovrebbe abbandonare il suo piano di cambiare il governo in Venezuela, e ha affermato: Il tentativo di alcuni dei vostri dipendenti di cambiare il governo in Venezuela è sbagliato. Il presidente venezuelano ha continuato a respingere le accuse statunitensi su narcotraffico e ha aggiunto: "Il Venezuela è un paese libero dalla produzione di cocaina, e questa menzogna americana è proprio come la falsa affermazione sulle armi di distruzione di massa in Iraq: ingannevole e smascherata".

La compagnia aerea italiana prolunga la sospensione dei voli per Tel Aviv

La compagnia aerea italiana ITA Airways ha annunciato in una nota di aver esteso la sospensione di tutti i voli italiani per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv fino al 1° ottobre 2025 (9 Mehr 1404). Questa decisione è stata presa in seguito all'escalation degli scontri tra il regime israeliano e i gruppi di resistenza palestinese e include i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.