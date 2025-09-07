Hojjatoleslam Gholamhossein Mohseni Ejei, capo della Magistratura iraniana, ha dichiarato: Anche se la Repubblica Islamica dell'Iran non ha mai iniziato la guerra e mai lo farà, non si arrenderà mai al sistema di dominio, e rimaniamo sempre vigili contro i movimenti e le cospirazioni dei nemici. Secondo Pars Today, citando l'IRNA, Mohseni Ejei, in un incontro con Seyyed Ammar Hakim, il leader del Movimento per la Saggezza Nazionale iracheno in visita a Teheran, ha fatto riferimento alle forti relazioni tra Teheran e Baghdad. Ha aggiunto che gli sviluppi emersi nella regione negli ultimi anni dimostrano che i nemici si oppongono a un Islam potente e avanzato e non possono tollerare l'autorità dei musulmani.

Assemblea degli sudiosi musulmani: L'arma della Resistenza è l'arma del Libano

«Sheikh Ghazi Hneini», capo del Consiglio di amministrazione dell'Assemblea degli studiosi musulmani, ha sottolineato che l'arma della Resistenza in Libano non è solo l'arma di Hezbollah o degli sciiti, ma l'arma di tutto il Libano. Nonostante tutte le pressioni, ha detto, non lo abbandoneremo. «Hneini» ha aggiunto: «Non permetteremo a nessun funzionario libanese – sia esso il presidente, il primo ministro, un ministro o un membro del parlamento – di prendere la decisione di rimuovere o disarmare la Resistenza.»

Migliaia di europei sono scesi in piazza per chiedere la fine agli attacchi israeliani a Gaza

Migliaia di sostenitori palestinesi nelle principali città europee (Parigi, Stoccolma e Londra) sono scesi in piazza per chiedere la fine degli attacchi israeliani in corso nella Striscia di Gaza, definendoli come «genocidio».

Mozione per l'impeachment del presidente francese presentata in parlamento

Jean-Luc Mélenchon, leader del partito di sinistra francese La France Insoumise (LFI), ha dichiarato sabato che l'opposizione ha presentato una mozione in parlamento che chiede l'impeachment del presidente Emmanuel Macron. Parlando in una conferenza stampa nella città di Lille, Mélenchon ha dichiarato: Macron deve andarsene.

Grande raduno per la nascita del Profeta (SAW) in Pakistan

Sabato, in diverse città del Pakistan, si è tenuta una grande celebrazione per l'anniversario della nascita del Profeta Muhammad (SAW) con l'obiettivo di dimostrare l'unità e la coesione islamica. In questo grande raduno, il popolo pakistano ha dimostrato l'unità e la solidarietà dei musulmani.

Russia: i paesi europei sono sulla strada della propria distruzione

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha annunciato che i paesi dell'Unione Europea sono sulla pericolosa strada della propria distruzione. Zakharova ha anche accusato gli europei di essere contagiati dalla «malattia della disuguaglianza razziale e del nazismo» e ha sottolineato i loro atteggiamenti discriminatori basati sulla nazionalità. Stanno dividendo paesi, persone e gruppi etnici, seguendo un modello delineato dall'ex capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha affermato.

Calo della popolarità di Trump tra gli americani rurali

Il settimanale Newsweek ha scritto che un nuovo sondaggio «ActiVote» mostra che la popolarità netta di Donald Trump è scesa dal 22% di agosto al 14% di settembre, un calo di 8 punti in un segmento della società che svolge un ruolo importante nelle elezioni. Nelle elezioni presidenziali del 2024, Trump ha ottenuto il 63% dei voti tra gli elettori rurali. Nelle elezioni del 2020, Trump ha ottenuto il 60% dei voti tra gli elettori rurali, secondo il sondaggio «VoteCast» dell'Associated Press.

Corea del Nord e Russia firmano un accordo di cooperazione in materia di sicurezza e frontiere

Il Ministero della Pubblica Sicurezza della Corea del Nord e il Ministero dell'Interno russo hanno firmato un accordo per espandere la cooperazione nei settori dell'applicazione della legge e della pubblica sicurezza, concentrandosi sulla lotta alla criminalità organizzata internazionale e sul rafforzamento del coordinamento delle frontiere.