Il premio principale della sezione «Giornate degli Autori» va a un film iraniano

L’81esima edizione del Festival di Venezia, il più antico festival cinematografico del mondo, si svolge dal 28 agosto al 7 settembre. Secondo quanto riportato da Pars Today, il film iraniano «Dentro Amir», diretto da Amir Azizi, ha vinto il premio dei registi della sezione «Giornate degli Autori» di questa manifestazione cinematografica.

Il film «Dentro Amir» racconta la storia di un giovane a Teheran che si trova alla vigilia della migrazione. Tra ricordi frammentati, conversazioni interrotte e giornate lente e sospese, deve affrontare una decisione cruciale: partire o restare. L’unica cosa a cui non è disposto a rinunciare è la sua bicicletta, compagna fedele delle sue strade a Teheran e simbolo del suo passato.

La giuria delle «Giornate degli Autori», presieduta dallo scrittore e regista norvegese Dag Johan Haugerud, ha sottolineato nel proprio comunicato: Il film che viene apprezzato questa sera è una riflessione sulla vita quotidiana; un richiamo a come le routine ordinarie, i gesti e i dialoghi amichevoli possano al tempo stesso offrire sicurezza e libertà.

Il premio principale di questa sezione è accompagnato da 20.000 euro in denaro, suddivisi equamente tra il regista e il distributore internazionale del film.