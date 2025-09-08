Pezeshkian: L'unione dei paesi islamici apre la strada allo sviluppo e al progresso

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il presidente Masoud Pezeshkian, la sera di domenica 7 settembre 2025, in un incontro con Sayyid Ammar al-Hakim, leader del Movimento Nazionale di Saggezza dell'Iraq, ha descritto le relazioni tra i due popoli e i due paesi, l'Iran e l'Iraq, come profonde e radicate, grazie ai legami religiosi e culturali, e ha sottolineato che i confini geografici non potranno mai separare questi due popoli fratelli.

Il presidente ha poi espresso le sue congratulazioni per la nascita del Profeta dell'Islam e dell'Imam Sadiq (pace su di lui) e per l'inizio della Settimana dell'Unità, sottolineando la necessità di solidarietà tra i paesi islamici e affermando: "Crediamo che l'unione e la cooperazione continua tra i paesi islamici in tutti i settori non solo apriranno la strada allo sviluppo e al progresso, ma faranno sì che nessuna potenza sia in grado di sanzionarci o sconfiggerci".

Pezeshkian ha definito vitale e innegabile la necessità di cautela e di evitare di alimentare questioni divisive all'interno della nazione islamica, aggiungendo: "I nemici della nazione islamica, sollevando questioni divisive, cercano di creare spaccature e disaccordi tra i musulmani per portare avanti i loro sinistri obiettivi, quindi dobbiamo essere molto vigili contro queste cospirazioni".

Il presidente ha inoltre considerato il miglioramento e il rafforzamento delle relazioni tra tutti i paesi islamici come garanzia della crescita e della prosperità della società musulmana, precisando: "Oggi il regime sionista è lo strumento degli Stati Uniti e dei loro alleati per compiere crimini, creare divisioni e saccheggiare le risorse dei paesi islamici ed è il nemico comune della nazione islamica. Se la nazione islamica fosse unita e solidale, questo regime usurpatore non avrebbe alcuna forza contro la grandezza della nazione unita".

Pezeshkian ha anche descritto la resistenza del popolo oppresso di Gaza e la coraggiosa resistenza della grande nazione iraniana nei recenti eventi come un chiaro segno della forza dell'unione, dell'empatia e dell'integrità che nessuna potenza militare, inclusi aerei da combattimento, bombe e missili, è in grado di sconfiggere.

In un'altra parte dell'incontro, il presidente, riferendosi alle imminenti elezioni decisive in Iraq, ha affermato che preservare l'unità e l'integrità politica, indipendentemente dalle affiliazioni etniche e religiose, rafforzerà il potere dell'Iraq e, in definitiva, innalzerà la nazione islamica, e ha aggiunto: "Consideriamo tutti i gruppi politici iracheni, sia sciiti che sunniti, come nostri fratelli e abbiamo sempre desiderato rafforzare la sovranità unificata e la dignità della nazione irachena".

Pezeshkian ha inoltre sottolineato lo sviluppo e il rafforzamento completo delle relazioni tra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Iraq in tutti i settori.

Sayyid Ammar al-Hakim, leader del Movimento Nazionale di Saggezza dell'Iraq, ha espresso la sua soddisfazione per l'incontro con il dottor Pezeshkian e ha elogiato il coraggio della nazione iraniana durante la recente guerra di 12 giorni con il regime sionista, affermando: "In questa battaglia, la nazione iraniana, con uno splendore ineguagliabile, ha suscitato l'ammirazione non solo delle nazioni islamiche ma anche di tutte le nazioni libere del mondo".

Il leader del Movimento Nazionale di Saggezza dell'Iraq ha descritto la potente presenza della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica al comando del campo di battaglia, la presenza di alti funzionari, tra cui il dottor Pezeshkian, tra la gente, il potere delle forze armate e la coesione esemplare della nazione iraniana come caratteristiche eccezionali di questa guerra di 12 giorni con il regime sionista e ha aggiunto: "La Repubblica Islamica dell'Iran ha portato dignità e potere a tutta la nazione islamica e ha elevato la posizione della nazione iraniana tra le nazioni musulmane".