L'area attorno alla casa di "Eyal Zamir" dichiarata zona militare chiusa

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia al-Youm, l'esercito del regime sionista, con un'azione senza precedenti, ha dichiarato zona militare chiusa l'area attorno alla casa di Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito del regime.

Questa misura di Tel Aviv arriva in seguito all'escalation delle proteste dei residenti dei territori occupati, in particolare del villaggio occupato di Ramot HaShavim al centro della regione, contro la continuazione della guerra infruttuosa nella Striscia di Gaza.

I manifestanti sionisti, durante le proteste davanti alla casa di Zamir, hanno dipinto di rosso i muri della casa per simboleggiare i crimini del regime sionista.

Anche la polizia del regime sionista si è scontrata con i manifestanti e ha arrestato almeno otto di loro.

Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riportato che la polizia ha istituito posti di blocco sulle strade che conducono alla casa di Zamir.