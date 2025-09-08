Trump: Parlerò molto presto con Putin

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita TASS, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che parlerà al telefono con il presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni.

Trump, parlando con i giornalisti presso la base aerea di Andrews vicino a Washington, ha risposto alla domanda su quando intende chiamare Putin dicendo: "Molto presto, nei prossimi giorni!"

In risposta agli sforzi per risolvere la guerra in Ucraina, ha aggiunto: "Intendiamo porre fine a questo; la situazione tra Russia e Ucraina; sono fiducioso che ci riusciremo".

Trump aveva già annunciato il 4 settembre (giovedì scorso) il suo piano di parlare con Putin nel prossimo futuro. Trump e Putin si sono incontrati il 15 agosto in Alaska. Putin, in una dichiarazione dopo i colloqui, ha affermato che l'obiettivo principale della discussione con Trump era la risoluzione della guerra in Ucraina.