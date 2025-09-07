Sabato 6 settembre (15 Shahrivar), migliaia di sionisti sono scesi in piazza a Tel Aviv, chiedendo ai funzionari del regime sionista, di fermare la guerra a Gaza e di impegnarsi per la liberazione dei prigionieri sionisti a Gaza. I manifestanti hanno anche protestato contro i piani di Netanyahu di occupare completamente Gaza City.

I manifestanti sionisti, scandendo slogan, credevano che un'operazione del genere potesse mettere in pericolo la vita dei prigionieri rimasti a Gaza. Alcuni media nei Territori Occupati hanno anche riferito che centinaia di sionisti stavano tenendo una manifestazione di fronte alla casa del premier del regime sionista, Benjamin Netanyahu ad Al-Quds (Gerusalemme occupata).

Venerdì sera, le manifestazioni dei residenti dei Territori Occupati contro Netanyahu e le sue politiche guerrafondaie sono diventate violente e si sono scontrate con le forze di polizia che hanno attaccato i manifestanti. I media sionisti hanno riferito che la polizia sionista ha arrestato diversi manifestanti contro la guerra a Gaza durante le manifestazioni.

In seguito alla decisione di Netanyahu e del gabinetto del regime sionista di occupare completamente Gaza, si è scatenata un'ondata di proteste e rabbia tra i sionisti che vivono nei Territori Occupati hanno organizzato le manifestazioni contro le politiche di Netanyahu. Molti sionisti chiedono la fine della guerra e non accettano la decisione del criminale primo ministro di questo regime di continuarla e ampliare il conflitto.

Le diffuse proteste nei Territori Occupati contro la continuazione della guerra a Gaza e la sua completa occupazione non sono solo un segno di una profonda frattura nel regime sionista, ma anche riflettono la crisi di legittimità politica e morale di questo regime nei Territori Occupati e in varie parti del mondo.

Le famiglie dei prigionieri sionisti ritengono che il governo Netanyahu stia continuando la guerra per ragioni politiche ostacolando il loro rilascio. Questi gruppi hanno chiesto negoziati immediati per un cessate il fuoco. In cambio, Netanyahu ha bisogno del sostegno dei sionisti estremisti per mantenere il potere; questi si oppongono a qualsiasi cessate il fuoco.

Il blocco delle autostrade, bruciare gli pneumatici e le manifestazioni a Tel Aviv indicano la rabbia dell'opinione pubblica e un calo di fiducia nel governo. Anche l'opinione pubblica globale si è mobilitata contro il regime sionista. Dall'inizio della guerra, milioni di persone hanno manifestato in tutto il mondo contro le azioni del regime israeliano. Queste proteste si sono estese non solo ai paesi arabi, ma anche a Europa, America e Asia.

L'uso di armi di distruzione di massa, tra cui il fosforo bianco, da parte dell'esercito sionista, gli attacchi alle aree sicure e il diffuso sfollamento di palestinesi hanno fatto sì che parole come «genocidio» e «occupazione» diventassero di primaria importanza nel dibattito pubblico e nei media.

Il gabinetto di Netanyahu sta subendo pressioni interne ed esterne e le sue decisioni sono state sempre più criticate dai sostenitori della pace in tutto il mondo. Le ingenti perdite civili, la catastrofica situazione umanitaria a Gaza e le strazianti immagini della guerra hanno risvegliato la coscienza pubblica e portato a proteste diffuse.

Neanche la situazione a Tel Aviv è favorevole a Netanyahu, e i partiti di opposizione lo accusano di aver mentito sulla guerra a Gaza e di non essere in grado di gestirla. Alcuni membri del gabinetto sostengono fermamente la continuazione della guerra, l'occupazione completa di Gaza e la distruzione di Hamas, nonostante i comandanti dell'esercito del regime sionista abbiano ripetutamente avvertito di non essere in grado di affrontare i gruppi di resistenza palestinesi e Hamas.

Le profonde divergenze tra l'estrema destra e i sionisti guerrafondai potrebbero disintegrare il gabinetto dall'interno e far precipitare il regime israeliano in un lungo periodo di instabilità politica. Queste proteste a Tel Aviv e in tutti i Territori Occupati non sono solo una reazione alla guerra di Gaza, ma anche il riflesso di una crisi più profonda nella struttura politica e sociale dei Territori Occupati. Continuare su questa strada porterà a un'escalation della crisi interna e ad un'accelerazione del collasso politico a Tel Aviv.