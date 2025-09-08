Le strade di Istanbul, teatro di proteste contro il governo

Secondo l'agenzia di stampa Abna, i manifestanti in Turchia si sono scontrati con la polizia domenica sera dopo che quest'ultima è entrata nell'edificio del Partito Popolare Repubblicano (CHP) d'opposizione.

A seguito di questa azione della polizia turca, dopo la decisione della procura di sostituire il capo della sezione provinciale del CHP a Istanbul, le strade della città sono state teatro di proteste contro Recep Tayyip Erdoğan e il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) al potere.

Il governo di Erdoğan ha anche annunciato il divieto di manifestazioni in sei quartieri di Istanbul e ha limitato l'accesso ai social media.

Il canale Russia al-Youm ha anche riferito che oggi, lunedì, migliaia di sostenitori dei movimenti d'opposizione si sono radunati a Istanbul, e si dice che questo sia l'inizio di una grande protesta nella città.

Secondo il corrispondente di Russia al-Youm in Turchia, le forze di polizia e le unità antisommossa turche sono ampiamente presenti sul posto per tenere la situazione sotto controllo.

Allo stesso tempo, il giornalista ha riferito che i social media, tra cui X, Instagram, Facebook e TikTok, stanno affrontando gravi interruzioni, e gli utenti stanno contemporaneamente sperimentando una grave lentezza di internet.

Secondo il rapporto, YouTube è completamente fuori servizio e anche WhatsApp e Telegram stanno affrontando interruzioni di oltre il 90%.