"Zelensky": Sono scontento di "Trump"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia al-Youm, Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, nelle sue ultime dichiarazioni ha detto: "Sono scontento del presidente americano Donald Trump perché non c'era nessun rappresentante dell'Ucraina all'incontro in Alaska tra lui e Putin".

Ha aggiunto: "Trump ha dato a Putin in quell'incontro tutto ciò che voleva. L'assenza dell'Ucraina a quell'incontro è deplorevole".

Zelensky ha dichiarato: "Credo che Putin abbia ottenuto tutto ciò che voleva. Non vuole incontrarmi, ma vuole incontrare Trump per organizzare una manovra mediatica. Chiediamo agli Stati Uniti di esercitare maggiore pressione su Putin".

Ha aggiunto: "Sono pronto a tenere qualsiasi incontro bilaterale o trilaterale con Putin, ma non in Russia. Lui sta cercando di occupare completamente l'Ucraina, e se questo non accade, sarà una vittoria per noi".