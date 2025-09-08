Segretario al Tesoro degli Stati Uniti: Siamo pronti ad aumentare le sanzioni contro la Russia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, gli Stati Uniti hanno annunciato oggi, domenica, di essere pronti, con la partecipazione dei paesi europei, a sanzionare i paesi che acquistano petrolio russo per esercitare pressione economica su di essi.

A questo proposito, Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato alla rete di notizie NBC: "Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei collaborino con noi. Attualmente siamo in una corsa tra quanto a lungo l'esercito ucraino può resistere e quanto a lungo l'economia russa può durare?"

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha affermato: "E se gli Stati Uniti e l'Unione Europea] riusciranno a raggiungere questa fase, imponendo ulteriori sanzioni e tariffe secondarie ai paesi che acquistano petrolio russo, l'economia russa crollerà completamente e questo porterà il presidente Putin al tavolo dei negoziati!"