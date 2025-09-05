UNICEF: Oltre 700.000 bambini a Gaza privati dell'istruzione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Centro informazioni palestinese, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha affermato che i bambini della Striscia di Gaza sono stati privati del loro diritto all'istruzione e che le scuole sono diventate rifugi e le case sono state ridotte in macerie, e non c'è più un posto per imparare.

Secondo l'UNICEF, oltre 700.000 bambini a Gaza sono stati privati dell'istruzione formale. Questa situazione educativa catastrofica ha messo il futuro di una generazione di bambini palestinesi in un alone di incertezza e richiede un'attenzione urgente da parte della comunità internazionale.

Secondo questa dichiarazione, la chiusura diffusa delle scuole e la distruzione delle infrastrutture educative hanno interrotto il processo di apprendimento e hanno causato un'intensa pressione psicologica e sociale sui bambini e sulle loro famiglie.

A questo proposito, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), esprimendo profonda preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza e in Sudan, ha chiesto la cessazione immediata della guerra a Gaza e ha chiesto che i malati possano essere autorizzati a uscire per ricevere cure mediche.

Ha aggiunto: "Chiediamo a Israele di fermare la guerra a Gaza e di permettere a coloro che desiderano cure mediche di uscire verso la Cisgiordania e Gerusalemme Est."

Ha sottolineato che affamare il popolo di Gaza non solo non porterà sicurezza ai sionisti, ma non aiuterà nemmeno a liberare i prigionieri.

Nel frattempo, il rappresentante dell'OMS nei territori palestinesi occupati ha previsto che con lo sfollamento dei palestinesi nel sud della Striscia di Gaza, la catastrofe a Gaza si intensificherà. Ha anche menzionato le difficoltà nella fornitura di servizi sanitari nella Striscia di Gaza.