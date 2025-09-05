Ministri sciiti lasciano la riunione del governo libanese / Sottolineano l'opposizione al piano di disarmo della resistenza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), i ministri di Hezbollah e del movimento Amal hanno lasciato oggi, venerdì, la riunione del governo libanese prima di discutere la sezione relativa alla limitazione delle armi in possesso del governo.

Anche "Fadi Makki," un ministro sciita indipendente, ha lasciato la riunione del governo libanese.

I cinque ministri hanno lasciato la riunione del governo libanese prima che il comandante dell'esercito libanese, "Rudolf Heikal", spiegasse il piano di disarmo della resistenza.

"Mohammad Haidar", il ministro del Lavoro libanese, ha annunciato che l'abbandono della riunione da parte dei ministri sciiti è avvenuto in opposizione al documento proposto dagli Stati Uniti.

Il governo libanese sta tenendo oggi un'importante riunione per discutere un piano preparato dall'esercito per disarmare Hezbollah; un piano che ha incontrato una forte opposizione da parte di Hezbollah, e il movimento ha chiesto al governo di ritirarlo.

All'inizio di agosto, in una decisione senza precedenti, il governo libanese ha incaricato l'esercito di preparare un piano per disarmare Hezbollah entro la fine di quest'anno; una decisione presa sotto la pressione degli Stati Uniti.

Mercoledì, Hezbollah ha nuovamente annunciato la sua opposizione a questa decisione del governo libanese. La fazione parlamentare del partito, in un comunicato, ha chiesto alle autorità libanesi di ritirarsi dalla loro decisione incostituzionale e non nazionale sulle armi della resistenza e di astenersi dall'attuare i piani pertinenti.