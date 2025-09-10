  1. Home
Ulyanov: "Creata un'opportunità per l'Europa di fermare il meccanismo di attivazione"

10 settembre 2025 - 23:55
News ID: 1725772
Source: ABNA24
Il rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali ha definito l'accordo tra Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica un'opportunità per l'Europa di fermare il meccanismo di attivazione.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Russia Today, "Mikhail Ulyanov", il rappresentante russo presso le organizzazioni internazionali, in risposta all'accordo tra Iran e l'AIEA, ha dichiarato: "Questo (accordo) è una buona opportunità per i tre Paesi europei (E3) per fermare e annullare il processo del meccanismo di attivazione (snapback) e mantenere il percorso positivo."

Rafael Grossi, il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha scritto in un messaggio sul social network X poche ore fa: "Oggi al Cairo, è stato raggiunto un accordo con Araqchi, il Ministro degli Esteri iraniano, sui meccanismi pratici per la ripresa delle attività di ispezione in Iran."

Ha aggiunto: "Questo è un passo importante nella giusta direzione. Ringrazio anche Badr Abdel Aty, il Ministro degli Esteri egiziano, per il suo impegno e la sua cooperazione."

Araqchi, dopo l'incontro con Grossi in una conferenza stampa, ha detto: "Oggi segna un passo importante nella continuità e nella perseveranza della buona volontà della Repubblica Islamica dell'Iran per risolvere qualsiasi problema legato al suo programma nucleare esclusivamente pacifico attraverso la diplomazia e il dialogo."

"Nonostante sia esposto ad attacchi illegali e criminali, l'Iran rimane fermo nel difendere i suoi diritti inalienabili all'uso pacifico dell'energia nucleare secondo il Trattato di Non Proliferazione (TNP) e, allo stesso tempo, ha mostrato la sua disponibilità a impegnarsi in un dialogo reale e significativo al fine di attuare i suoi impegni pertinenti."

