Pubblicata un'immagine di Khalil al-Hayya ore dopo l'attacco di Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Sadi al-Balad, poche ore dopo l'attacco del regime sionista a Doha, è stata pubblicata un'immagine del leader anziano di Hamas su un letto d'ospedale, in cui mostra il simbolo della vittoria con le dita.

Non sono stati pubblicati ulteriori dettagli al riguardo. L'agenzia di stampa Mehr non conferma l'autenticità di questa foto.

Va notato che in precedenza Hamas aveva annunciato il fallimento del tentativo terroristico del regime sionista di assassinare i leader di Hamas a Doha, in Qatar.

Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, in una dichiarazione, ha annunciato: "Il disperato tentativo del regime sionista di assassinare la delegazione negoziale di Hamas nella capitale del Qatar è un crimine atroce, una palese aggressione e una chiara violazione di tutte le leggi internazionali."

La dichiarazione prosegue affermando che "questo crimine è un'aggressione alla sovranità dello stato del Qatar; un paese che, insieme all'Egitto, svolge un ruolo importante e responsabile nel promuovere la mediazione e gli sforzi per fermare l'aggressione e raggiungere un accordo di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri. Questo atto rivela ancora una volta la natura criminale degli occupanti e la loro intenzione di distruggere ogni opportunità di raggiungere un accordo."

Hamas ha precisato: "Confermiamo che il nemico ha fallito nell'assassinare i nostri fratelli nella delegazione negoziale, mentre un certo numero di fratelli martiri si sono uniti all'alto rango di onore e dignità. Essi sono: Il martire Jihad Labad - Direttore dell'ufficio di Khalil al-Hayya Il martire Hammam al-Hayya - figlio di Khalil al-Hayya Il martire Abdullah Abdul Wahid - Guardia del corpo Il martire Momen Hassounah - Guardia del corpo Il martire Ahmed al-Mamlouk - Guardia del corpo

Ci congratuliamo anche per il martirio di 'Badr Saad Mohammed Al-Humaydi', un membro delle forze di sicurezza interna del Qatar."