Frazione di Hezbollah: Chi pensa che la resistenza si sia indebolita si illude

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Manar, Mohammad Raad, capo della fazione "Lealtà alla Resistenza" affiliata a Hezbollah in Libano, ha sottolineato che la risoluzione dell'attuale crisi del Paese richiede una maggiore razionalità e attenzione alla regione.

Ha aggiunto: "Dobbiamo difendere la nostra sovranità e dignità nazionale e risolvere i nostri problemi lontano dai dettami americani, sionisti e di altri governi".

Raad ha dichiarato: "Alcune parti cercano di sfruttare queste pressioni per imporre equazioni interne a proprio vantaggio e traggono profitto dalle aggressioni israeliane e dal sostegno americano. Hanno l'illusione che la resistenza si sia indebolita e non possa più resistere. Questa idea è solo un'illusione irreale".

Ha affermato: "La resistenza aveva il sopravvento sul campo quando ha accettato il cessate il fuoco di novembre 2024. Il nemico sionista non è riuscito a vincere nelle sue aggressioni terrestri contro il Libano in 66 giorni. Dieci giorni dopo questo cessate il fuoco, abbiamo assistito agli sviluppi in Siria e al cambiamento delle equazioni. Alcuni individui hanno cercato di uscire dall'ombra e di approfittare di questo processo".

Raad ha chiarito: "La decisione del governo che qualsiasi arma al di fuori del controllo statale è illegittima e illegale è una decisione inaccettabile e in contraddizione con l'accordo di Taif e con le realtà esistenti nel Paese. Le migliaia di martiri che hanno perso la vita per mano del nemico sionista non avevano armi illegali".