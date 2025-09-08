La posizione di "Trump" su un possibile attacco degli Stati Uniti al Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Fox News, il presidente americano Donald Trump oggi ha preso posizione riguardo un possibile attacco del suo Paese al Venezuela.

In merito a ciò, il presidente degli Stati Uniti ha evitato di dare una risposta chiara ai giornalisti, limitandosi alla sua solita frase.

Quando gli è stato chiesto se intendesse attaccare il Venezuela, Trump ha risposto: "Lo scoprirete più tardi".

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro aveva recentemente sottolineato che il suo Paese si sarebbe impegnato in una "lotta armata" se fosse stato attaccato.

Il presidente venezuelano aveva detto che, mentre il Venezuela è "ancora nella fase della lotta non armata", qualsiasi attacco provocherebbe una reazione di "tutto il popolo contro l'aggressione, sia essa locale, regionale o nazionale".

Nei suoi discorsi, aveva aggiunto: "Non si produce cocaina in Venezuela, questa è una menzogna americana, proprio come la menzogna che dicevano che l'Iraq avesse armi di distruzione di massa (e con questa scusa hanno attaccato l'Iraq). Anche su Caracas dicono bugie".

Questo avviene mentre in precedenza aveva annunciato che, in risposta all'escalation delle tensioni tra il suo Paese e gli Stati Uniti a seguito dell'aumento della presenza militare di Washington nel Mar dei Caraibi, è stata lanciata una chiamata alle armi per oltre 8 milioni di cittadini del Paese nell'ambito della "Milizia Nazionale Bolivariana".

In precedenza, e a seguito dell'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela dopo il dispiegamento di forze americane sulla costa caraibica con il pretesto di combattere i cartelli della droga venezuelani, due caccia F-16 del Venezuela hanno sorvolato un cacciatorpediniere della Marina americana.