"Non abbiamo paura di nessun scenario; l'assedio di Gaza da parte di Israele deve essere spezzato"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, sezione internazionale: la flotta di solidarietà internazionale "Samoud" con oltre 70 navi provenienti da 44 paesi del mondo, ha iniziato il suo viaggio domenica 31 agosto 2025, con l'obiettivo di spezzare l'assedio di Gaza e dirigersi verso la Striscia. La parola "Samoud" significa "resistenza".

Diverse coalizioni internazionali, tra cui la "Flotta della Libertà", il "Movimento Globale per Gaza", il "Convoglio Samoud" e "Al-Samoud Nusantara" della Malesia, sono presenti in questa flotta. Anche personalità di spicco come Greta Thunberg, Mariana Mortágua e altri attivisti per i diritti umani hanno partecipato a questa azione. È stato annunciato che decine di altre navi dalla Tunisia e da altri paesi del Mediterraneo si uniranno alla flotta il 4 settembre.

La Flotta Globale Samoud è il più grande convoglio marittimo del mondo. Migliaia di persone si sono riunite per raggiungere Gaza a metà settembre. Il percorso delle navi passa attraverso le acque internazionali vicino alla Tunisia, alla Libia, e le acque dell'Egitto e di Gaza. Il regime occupante di Gerusalemme ha sottolineato che arresterà gli attivisti a bordo di queste navi.

In questo contesto, "Dominic", un membro olandese della Flotta Globale Samoud, ha detto a un giornalista dell'agenzia di stampa Mehr: "Sostengo la Palestina da molto tempo e protesto contro i crimini di Israele contro il popolo palestinese. La mia adesione alla flotta non è stata improvvisa o accidentale, ma a causa dell'ondata di solidarietà internazionale con il popolo di Gaza".

Ha aggiunto: "Ci siamo riuniti da decine di paesi per rompere l'assedio di Gaza con le nostre barche e navi. Intendiamo mostrare ai palestinesi con questo convoglio marittimo che non sono soli, non sono invisibili, ma l'ingiustizia e il crimine commessi contro di loro dai sionisti sono palesi e manifesti".

Dominic, riferendosi al silenzio dei governi sui crimini del regime sionista, ha sottolineato: "Quando i governi non agiscono per sostenere la Palestina e condannare il regime sionista, le persone e la società civile si uniscono per dimostrare loro che tutti noi, unendo le forze e sforzandoci, possiamo rompere l'assedio della Striscia di Gaza e non smetteremo di provarci finché la Palestina non sarà libera".

Questo membro olandese della Flotta Globale Samoud ha aggiunto: "Israele, proprio come ha minacciato le navi prima del convoglio Samoud, ha anche minacciato le navi di questa flotta globale. Ci siamo preparati ad affrontare qualsiasi crimine da parte dei militari sionisti e non abbiamo paura di nulla; qualsiasi cosa ci accada, è niente in confronto a ciò che i palestinesi stanno vivendo".

Alla fine, rivolgendosi al popolo palestinese, ha detto: "Non ci interessa dei nostri governi e del loro silenzio; noi, gente comune, saremo al vostro fianco fino alla libertà della Palestina, non ci arrenderemo mai e verremo da voi, non preoccupatevi e non perdete la speranza".