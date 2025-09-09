Attacco di droni israeliani contro un'auto a sud di Beirut

Secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, un drone israeliano ha preso di mira un'auto lunedì sera vicino alla moschea del quartiere di Zarout, situata tra le città di Al-Jiyeh e Barja nella regione di Iqlim al-Kharroub. Quest'area si trova a circa 30 chilometri a sud di Beirut.

Fonti ufficiali hanno dichiarato che l'attacco è avvenuto poche ore dopo una serie di attacchi aerei israeliani nel Libano orientale che, secondo il Ministero della Salute libanese, hanno provocato la morte di cinque persone.

L'esercito israeliano aveva affermato che questi attacchi avevano preso di mira posizioni appartenenti a Hezbollah.