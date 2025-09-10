Grossi: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha commentato la posizione dell'Iran.

Il Direttore Generale dell'AIEA, parlando dell'accordo con l'Iran, ha detto: "È incoraggiante vedere la disponibilità dell'Iran a rimanere nel Trattato di Non Proliferazione Nucleare."

Ha aggiunto: "L'Iran ha espresso le sue preoccupazioni, ed è nostro compito come organizzazione internazionale trovare modi e mezzi per affrontarle."

Il Direttore Generale dell'AIEA ha precisato: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran che riguarda le notifiche e l'esecuzione delle ispezioni."