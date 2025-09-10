  1. Home
  2. servizio
  3. Europa

Grossi: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran"

10 settembre 2025 - 23:55
News ID: 1725773
Source: ABNA24
Grossi: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran"

Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran relativo alle notifiche e all'esecuzione delle ispezioni."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha commentato la posizione dell'Iran.

Il Direttore Generale dell'AIEA, parlando dell'accordo con l'Iran, ha detto: "È incoraggiante vedere la disponibilità dell'Iran a rimanere nel Trattato di Non Proliferazione Nucleare."

Ha aggiunto: "L'Iran ha espresso le sue preoccupazioni, ed è nostro compito come organizzazione internazionale trovare modi e mezzi per affrontarle."

Il Direttore Generale dell'AIEA ha precisato: "Abbiamo raggiunto un documento tecnico con l'Iran che riguarda le notifiche e l'esecuzione delle ispezioni."

Your Comment

You are replying to: .
captcha