Casa Bianca: "L'attacco al Qatar non aiuta a far progredire gli obiettivi di Stati Uniti e Israele"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita la CNN, "Karoline Leavitt", la portavoce della Casa Bianca, ha detto: "Il bombardamento unilaterale all'interno del Qatar, un paese sovrano e un alleato stretto degli Stati Uniti, non aiuta a far progredire né gli obiettivi di Israele né quelli degli Stati Uniti."

Ha aggiunto: "Tuttavia, l'eliminazione di Hamas è un obiettivo lodevole."

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che l'esercito americano aveva informato il governo martedì mattina che Israele avrebbe attaccato Hamas, che "sfortunatamente ha sede in una parte di Doha, la capitale del Qatar." Ha aggiunto: "Questa è stata una decisione presa dal primo ministro Netanyahu, non una decisione che ho preso io."

Ha proseguito: "Il bombardamento unilaterale all'interno del Qatar, un paese sovrano e un alleato stretto degli Stati Uniti che lavora molto duramente e coraggiosamente rischia con noi per mediare la pace, non fa progredire gli obiettivi di Israele o degli Stati Uniti."

Il presidente degli Stati Uniti ha detto: "Credo che questo sfortunato incidente possa servire da opportunità per la pace. Ho anche parlato con l'Emiro e il primo ministro del Qatar e li ho ringraziati per il loro sostegno e la loro amicizia con il nostro paese, e li ho rassicurati che un tale evento non si ripeterà più sul loro territorio."

Ha aggiunto: "Voglio che tutti gli ostaggi e i corpi delle vittime vengano rilasciati e che questa guerra finisca ora! Ho anche parlato con il primo ministro Netanyahu dopo l'attacco. Il primo ministro mi ha detto che vuole stabilire la pace."

Trump ha detto che a Witkov era stato ordinato di informare i qatarioti dell'attacco israeliano, e lui lo ha fatto, ma era troppo tardi.

Il regime sionista, che non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi a Gaza in oltre 700 giorni di guerra, martedì ha preso di mira la squadra negoziale del movimento di Hamas in Qatar, ignorando le leggi internazionali e in un atto di codardia, dimostrando ancora una volta che la pace con questo regime fasullo non è altro che un miraggio.