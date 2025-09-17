Attacco di un drone del regime sionista a un veicolo nel Libano orientale / 2 persone uccise

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - il corrispondente di Al-Mayadeen nel Libano meridionale ha dichiarato: "Un drone israeliano ha preso di mira un veicolo nella parte orientale del paese."
Al-Mayadeen ha aggiunto: "L'attacco del drone del regime sionista ha preso di mira il quartiere di Al-Assira, a est della città di Baalbek, nella parte orientale del paese."
Il media ha aggiunto: "In questo attacco di droni, 2 persone sono state uccise."
Finora, non sono state pubblicate ulteriori notizie o informazioni a riguardo.
Your Comment