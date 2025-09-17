La Turchia preoccupata per un possibile attacco israeliano dopo l'operazione in Qatar

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - l'attacco israeliano a Doha, la capitale del Qatar, che ha preso di mira alcuni funzionari del movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas), ha causato un grande shock in tutta la regione e ha sollevato i timori della Turchia di una grave escalation con Tel Aviv.

Il quotidiano francese Le Monde ha riferito che la Turchia, uno dei principali sostenitori di Hamas, si è trovata in una posizione delicata e teme che Israele possa tentare di ripetere un attacco simile sul suolo turco, poiché un certo numero di funzionari di Hamas sono presenti lì e si spostano tra Doha e Ankara.

Il giornale, in un rapporto da Istanbul scritto dal suo corrispondente "Nicolas Borsier", ha scritto che il presidente turco "Recep Tayyip Erdoğan" ha condannato fermamente l'attacco in Qatar, considerandolo una palese violazione del diritto internazionale.

Erdoğan ha anche chiamato l'emiro del Qatar, lo sceicco "Tamim bin Hamad Al Thani", per sottolineare il pieno sostegno della Turchia al Qatar.

Preoccupazioni per la sicurezza della Turchia

In questo contesto, "Ezgi Akin", un esperto di affari turchi sul sito Al-Monitor, ha sottolineato che è probabile che, dopo questo attacco, alcuni membri di Hamas trascorrano più tempo in Turchia; la Turchia è l'unico membro della NATO che non considera Hamas un'organizzazione terroristica.

Le Monde afferma che quando il primo ministro israeliano "Benjamin Netanyahu" e il suo ex ministro della Difesa "Yoav Gallant", entrambi ricercati dalla Corte penale internazionale, hanno implicitamente annunciato che i leader di Hamas sono obiettivi legittimi indipendentemente dal luogo in cui si trovano, i leader turchi sono stati costretti a riconsiderare i loro calcoli.

"Ronin Bar", il capo del servizio di sicurezza interna israeliano (Shabak), aveva avvertito i membri di Hamas in Libano, Qatar e Turchia e la reazione del presidente turco è stata forte. Erdoğan ha dichiarato che Israele pagherà un prezzo elevato se un tale scenario dovesse verificarsi.

La Turchia ha ospitato un numero significativo di funzionari di Hamas in occasioni ufficiali e ad alti livelli.

Una minaccia che va oltre un incidente

Le Monde ha scritto che ad Ankara, l'attacco israeliano in Qatar non è visto come un incidente isolato, ma piuttosto come una minaccia diretta a un alleato strategico con cui la Turchia collabora su questioni regionali sensibili, dalla Palestina alla Siria e alla Libia.

Gli osservatori ritengono che l'attacco israeliano a Doha sia un momento delicato nel rapporto della Turchia con la questione palestinese e in particolare con Hamas; perché la vicinanza ad Hamas, sebbene popolare in Turchia, ora comporta rischi diretti per la sicurezza nazionale turca.

Alla luce degli sviluppi regionali e dell'escalation militare israeliana, voci nei centri di ricerca vicini al governo turco hanno chiesto una seria considerazione della possibilità di un attacco israeliano, definendola una minaccia reale, non solo una remota possibilità.