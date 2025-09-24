Jolani: "Abbiamo paura di Israele"

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Abu Muhammad al-Jolani, noto anche come Ahmad al-Sharaa, capo del governo di transizione siriano, in un'intervista organizzata dal Middle East Institute a Washington, ha messo in guardia contro il pericolo di nuove turbolenze nella regione se non si raggiungerà un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv.

Secondo Al-Sharq Al-Awsat, Al-Sharaa, che dovrebbe parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto: "Non siamo noi a creare problemi per Israele. Abbiamo paura di Israele, non il contrario."

Ha aggiunto: "Il fatto che Israele stia ritardando i negoziati e continui a violare il nostro spazio aereo e a infiltrarsi nel nostro territorio comporta vari rischi."

Mentre Israele continua i suoi attacchi nel sud della Siria e afferma di difendere gli interessi della minoranza drusa, il capo del governo di transizione siriano si è opposto a parlare di divisione del suo paese.

Al-Sharaa ha inoltre dichiarato che la Giordania è sotto pressione e che qualsiasi discussione sulla divisione della Siria danneggerebbe l'Iraq e la Turchia.

Ha aggiunto che ciò "riporterebbe tutti noi al punto di partenza. La Siria è appena uscita da una guerra civile di 15 anni."

Siria e Israele sono ancora ufficialmente in guerra, ma i due paesi hanno iniziato colloqui diretti dopo la caduta di Bashar al-Assad.

Lunedì, il capo del governo di transizione siriano ha escluso qualsiasi riconoscimento di Israele da parte di Damasco in questo momento.

D'altra parte, in precedenza, Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti a Damasco, aveva affermato che Siria e Israele sono sull'orlo di un accordo di cessate il fuoco.

Ha aggiunto che in base a tale accordo, Israele fermerà i suoi attacchi in Siria e la Siria si impegnerà a non schierare attrezzature militari pesanti vicino al confine con Israele.