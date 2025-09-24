  1. Home
Jolani: "Abbiamo paura di Israele"

24 settembre 2025 - 14:22
Il capo del governo di transizione siriano, in un'intervista con il Middle East Institute negli Stati Uniti, ha avvertito del rischio di nuove turbolenze nella regione se non si raggiungerà un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv, affermando: "Abbiamo paura di Israele, non il contrario."

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Abu Muhammad al-Jolani, noto anche come Ahmad al-Sharaa, capo del governo di transizione siriano, in un'intervista organizzata dal Middle East Institute a Washington, ha messo in guardia contro il pericolo di nuove turbolenze nella regione se non si raggiungerà un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv.

Secondo Al-Sharq Al-Awsat, Al-Sharaa, che dovrebbe parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto: "Non siamo noi a creare problemi per Israele. Abbiamo paura di Israele, non il contrario."

Ha aggiunto: "Il fatto che Israele stia ritardando i negoziati e continui a violare il nostro spazio aereo e a infiltrarsi nel nostro territorio comporta vari rischi."

Mentre Israele continua i suoi attacchi nel sud della Siria e afferma di difendere gli interessi della minoranza drusa, il capo del governo di transizione siriano si è opposto a parlare di divisione del suo paese.

Al-Sharaa ha inoltre dichiarato che la Giordania è sotto pressione e che qualsiasi discussione sulla divisione della Siria danneggerebbe l'Iraq e la Turchia.

Ha aggiunto che ciò "riporterebbe tutti noi al punto di partenza. La Siria è appena uscita da una guerra civile di 15 anni."

Siria e Israele sono ancora ufficialmente in guerra, ma i due paesi hanno iniziato colloqui diretti dopo la caduta di Bashar al-Assad.

Lunedì, il capo del governo di transizione siriano ha escluso qualsiasi riconoscimento di Israele da parte di Damasco in questo momento.

D'altra parte, in precedenza, Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti a Damasco, aveva affermato che Siria e Israele sono sull'orlo di un accordo di cessate il fuoco.

Ha aggiunto che in base a tale accordo, Israele fermerà i suoi attacchi in Siria e la Siria si impegnerà a non schierare attrezzature militari pesanti vicino al confine con Israele.

