Macron a Trump: Vuoi un Premio Nobel? Ferma la guerra a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Emmanuel Macron, presidente della Francia, ha dichiarato in un'intervista a New York che se Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, vuole ricevere il Premio Nobel per la Pace, deve agire per porre fine alla guerra a Gaza.

Nell'intervista, Macron ha sottolineato: "L'unico che ha la capacità di fare pressione sul regime sionista per fermare questa guerra è il presidente americano."

Ha aggiunto: "Il motivo per cui Trump può fare qualcosa che noi non possiamo è che noi non forniamo le armi che rendono possibile la guerra a Gaza. Non inviamo attrezzature militari per questa guerra, ma gli Stati Uniti lo fanno."

Macron, in risposta al discorso di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto: "Vedo un presidente che è coinvolto in questa questione. Ha detto dal podio: 'Voglio la pace. Ho risolto sette conflitti.' E ora vuole il Premio Nobel per la Pace. Questo premio può essere ricevuto solo quando questa guerra si fermerà."