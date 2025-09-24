Presidente cileno: "Non voglio che Netanyahu muoia per un missile!"

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Gabriel Boric, presidente del Cile, ha detto che non vorrebbe vedere Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, morire a causa dell'esplosione di un missile, ma preferirebbe che Netanyahu, come i criminali di guerra nei Balcani e in Ruanda, fosse processato in un tribunale internazionale per il massacro del popolo di Gaza.

Secondo Russia Today, Boric, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ha detto: "Non voglio vedere Netanyahu e la sua famiglia distrutti da un missile, ma preferirei vedere lui e gli altri responsabili del massacro del popolo palestinese nel Tribunale Internazionale di Giustizia."

Boric ha criticato gli attacchi del regime sionista contro il Qatar e le esplosioni in Iran, sottolineando che la comunità internazionale deve combattere l'odio e rafforzare il sistema multipolare.

Ha aggiunto: "Oggi, nel 2025, migliaia di innocenti perdono la vita solo perché sono palestinesi, proprio come milioni di persone persero la vita 80 anni fa semplicemente perché erano ebrei."

Boric ha descritto la crisi di Gaza come una crisi globale, perché è una crisi umanitaria, e ha aggiunto: "Quando i bambini palestinesi rimangono sotto le macerie, noi nel nostro paese, il Cile, che ospita la più grande comunità palestinese al mondo al di fuori dei paesi arabi, proviamo un vero dolore."

Il presidente cileno ha anche criticato Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, per aver negato la crisi climatica, dicendo: "Oggi da questo podio è stato detto che non esiste una cosa come il riscaldamento globale. Questo non è un punto di vista, ma una bugia, e le bugie devono essere combattute."