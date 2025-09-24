Naqvi accoglie con favore il Trattato di Difesa Strategica Congiunta tra Pakistan e Arabia Saudita

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Jawad Naqvi, capo della Società Urwat al-Wuthqa del Pakistan, ha accolto con favore il recente accordo tra Pakistan e Arabia Saudita, descrivendolo come un passo storico.

Ha dichiarato: "Per la prima volta nella storia, un Primo Ministro pakistano è stato scortato in volo da caccia sauditi. Quando i caccia sauditi hanno circondato l'aereo che trasportava Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, nei cieli, anche lui ha reso un saluto militare in segno di rispetto."

Naqvi ha aggiunto: "Se guardiamo ai termini dell'accordo tra Pakistan e Arabia Saudita, ogni clausola è degna di lode e, dal punto di vista del Pakistan, è un grande successo. Viste le attuali difficoltà del paese, questo accordo può risolvere una parte delle nostre sfide."

Ha poi criticato i suoi oppositori, dicendo: "Alcuni pensano che l'Arabia Saudita sia confusa nella situazione attuale e per questo abbia ceduto a un tale accordo, o che la pressione di Israele abbia causato questa decisione. Ma l'analisi dei termini dell'accordo mostra che il Pakistan fornirà le esigenze di sicurezza dell'Arabia Saudita e, in cambio, l'Arabia Saudita aiuterà a risolvere i problemi finanziari del Pakistan."

Naqvi ha sottolineato: "Questo desiderio che esisteva in Pakistan da 30 a 40 anni è ora diventato realtà. I leader del Pakistan hanno sempre voluto che un tale accordo fosse raggiunto con l'Arabia Saudita e gli occhi dei vari governi pakistani erano sempre puntati su Riyadh prima di ogni altra cosa."

Vale la pena notare che Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un trattato di difesa strategica congiunta pochi giorni fa, secondo il quale un'aggressione contro uno dei due paesi sarà considerata un'aggressione contro entrambi.