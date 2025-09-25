Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il presidente francese Emmanuel Macron oggi, mercoledì, in un messaggio sul social network X, ha scritto in merito al suo incontro odierno con Masoud Pezeshkian a margine dell'ottantesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, senza menzionare il principio di indipendenza dei poteri in Iran; riguardo ai detenuti di sicurezza del suo paese a Teheran, ha scritto: "Innanzitutto, ho ribadito la mia richiesta: Cécile Kohler, Jacques Paris e Lenart Montereau, prigionieri detenuti in Iran, devono essere rilasciati immediatamente!"

Il presidente francese ha poi proseguito, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare iraniano, sostenendo: "La nostra posizione è chiara: l'Iran non deve mai ottenere armi nucleari. Data la non conformità dell'Iran con i suoi impegni nucleari, abbiamo deciso, insieme a Germania e Regno Unito, di attivare il meccanismo 'snapback' e permettere che le sanzioni contro l'Iran vengano nuovamente imposte. Ho ribadito le mie richieste al presidente iraniano: pieno accesso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) all'Iran, trasparenza sulle scorte di materiale arricchito; ripresa immediata dei negoziati. Un accordo è ancora possibile. Mancano solo poche ore. Spetta all'Iran rispondere alle condizioni che abbiamo stabilito. Per la sicurezza della regione, per la stabilità del mondo."

Le ridicole affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron contro il programma nucleare pacifico dell'Iran e concetti come gli "impegni nucleari di Teheran" vengono fatte mentre, dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo del 2015 con l'Iran, noto come JCPOA, i tre paesi europei firmatari dell'accordo non hanno mai rispettato i loro impegni. D'altro canto, nei mesi scorsi e nel mezzo dei negoziati indiretti tra Teheran e Washington, l'Iran è stato aggredito dagli Stati Uniti, in violazione di tutte le leggi internazionali.