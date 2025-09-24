Il Presidente della Colombia all'ONU; Critica dura agli USA e sostegno deciso alla Palestina

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - Abna, Gustavo Petro, presidente della Colombia, oggi all'ottantesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ha attaccato con un tono fermo le politiche globali e le pressioni degli Stati Uniti contro il suo paese. Ha definito la decisione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di rimuovere la Colombia dall'elenco dei paesi di successo nella lotta alla droga come un "attacco alla sovranità nazionale" e ha detto: "Come può il presidente di un paese straniero invalidare un presidente eletto dal popolo? È questa democrazia o un ritorno a metodi disumani?"

Petro, riferendosi al sequestro di oltre 1764 tonnellate di cocaina durante la sua presidenza, ha sottolineato che questa decisione degli Stati Uniti non è stata presa in base alle prestazioni reali, ma a causa di "disaccordi politici". Ha definito le politiche globali di lotta alla droga ingiuste e ha dichiarato: "Perché la cocaina, prodotta nei paesi del sud, è considerata pericolosa, mentre l'alcol, prodotto nel nord, è libero? Queste decisioni hanno radici nella politica, non nella scienza."

In un'altra parte del suo discorso, Petro ha affrontato la crisi di Gaza e ha chiesto la formazione di una "forza di pace armata" per porre fine al "genocidio" in Palestina. Sostenendo la recente azione di paesi come Francia, Regno Unito e Canada per riconoscere la Palestina, ha elogiato il ruolo della Colombia nel Gruppo dell'Aia - formato per attuare le sentenze della Corte Internazionale contro i funzionari israeliani - e ha detto: "Il mondo non dovrebbe rimanere in silenzio di fronte all'uccisione di bambini a Gaza."

Questo discorso è stato pronunciato in un momento in cui le tensioni tra Colombia e Stati Uniti hanno raggiunto il culmine. Con queste posizioni, Petro ha cercato di rafforzare la posizione della Colombia come paese indipendente e difensore della giustizia globale. Ha concluso sottolineando il suo impegno a difendere la sovranità nazionale e a sostenere gli ideali internazionali.