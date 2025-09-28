La solidarietà del Venezuela con l'Iran dal podio delle Nazioni Unite

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Ministro degli Esteri venezuelano Yván Eduardo Gil Pinto, in qualità di rappresentante del suo paese alle Nazioni Unite, ha dichiarato in risposta alle posizioni bellicose degli Stati Uniti che gli Stati Uniti stanno violando il diritto internazionale lanciando una guerra contro il Venezuela e la sua sovranità.

Ha continuato affermando che il suo paese ha il pieno diritto di difendersi e di mantenere la sicurezza nella regione dei Caraibi e del Sud America.

Il Ministro degli Esteri venezuelano ha sottolineato: "Ribadiamo il nostro impegno a costruire un mondo senza il dominio o il controllo di paesi specifici, e in cui solo la legge governi."

Ha poi fatto riferimento agli sviluppi in Palestina, sottolineando: "Apprezziamo la lotta del popolo palestinese e chiediamo la fine dell'occupazione israeliana."

Gil Pinto ha poi menzionato gli attacchi del regime sionista contro l'Iran durante la guerra imposta di 12 giorni, affermando: "Rinnoviamo la nostra solidarietà con l'Iran e respingiamo l'aggressione contro di essa."

Riferendosi agli sforzi degli Stati Uniti per prendere il controllo delle Nazioni Unite, questo funzionario venezuelano ha affermato che "il nazismo sta cercando di far fallire le Nazioni Unite oggi, mentre noi ci adoperiamo per sostenerle e svilupparle."