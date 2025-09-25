Giornalista sionista svela un malfunzionamento segreto nell'esercito del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano sionista "Israel Hayom", in un articolo scritto dal giornalista sionista Yoav Limor, ha svelato uno dei segreti meglio custoditi dell'esercito del regime sionista, scrivendo che pochi conoscono i dettagli completi di questa notizia e che anche lui, per motivi di sicurezza, non può rivelare tutti gli aspetti di questo problema.

Nel descrivere i dettagli di questo malfunzionamento, scrive che l'esercito del regime sionista sta attualmente affrontando un grosso problema con il suo equipaggiamento e il suo personale, che alcuni considerano vitale. La situazione di carenza di personale in tutti i suoi aspetti correlati ha sollevato molti dubbi sulla capacità dell'esercito di svolgere le missioni assegnate a breve termine e sulla sua capacità di soddisfare gli standard stabiliti a lungo termine.

Limor ha aggiunto che questo problema non è limitato a una o due unità dell'esercito, ma riguarda diverse unità. Alcune di esse mancano di armi, altre mancano di pezzi di ricambio e altre ancora mancano di entrambi.

Secondo il rapporto, il Ministero della Guerra e l'esercito del regime sionista stanno compiendo sforzi doppi per colmare le lacune, ma finora non hanno ottenuto alcun successo significativo.

Aggiunge che il risultato è che le unità che stanno attualmente combattendo o a cui verrà chiesto di partecipare alla battaglia in futuro non saranno completamente equipaggiate, il che influenzerà direttamente l'esito e potrebbe anche contribuire ad aumentare il tasso di perdite.

In questo contesto, il quotidiano in lingua ebraica "Maariv" ha rivelato che le istituzioni di sicurezza del regime sionista hanno informato Benjamin Netanyahu che, nelle circostanze attuali, si deve raggiungere al più presto un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri.

Secondo il giornale, l'esercito e lo Shabak ritengono che uno degli obiettivi principali di Hamas in questa fase sia la cattura di soldati sionisti durante le operazioni sul campo.

Maariv ha sottolineato che l'apparato di sicurezza del regime sionista ha avvertito che Hamas cercherà di raggiungere questo obiettivo nel prossimo futuro.