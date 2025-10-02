L'Iran: Il Consiglio di Sicurezza approvi l'ammissione dello Stato di Palestina

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - l'Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, intervenendo alla riunione dell'Assemblea Generale sulla questione dell'uso del diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione proposta per il cessate il fuoco a Gaza, ha affermato che è estremamente deplorevole che il Consiglio di Sicurezza non sia riuscito ad approvare una risoluzione per fermare le brutali aggressioni contro il popolo palestinese per la sesta volta negli ultimi mesi a causa del ripetuto abuso del diritto di veto da parte degli Stati Uniti.

Amir Saeid Iravani ha dichiarato in questa riunione: L'ostruzionismo degli Stati Uniti non solo è in chiara contraddizione con la ferma volontà della comunità internazionale, che ha sempre sottolineato il suo sostegno alla giustizia, alla pace e ai diritti inalienabili e imprescrittibili del popolo palestinese, ma è anche direttamente in contrasto con l'impegno che gli Stati Uniti hanno ripetutamente espresso a parole sul loro ruolo di pacificazione, mentre in pratica hanno sostenuto l'occupante aggressore e hanno spianato la strada alla continuazione di gravi violazioni del diritto internazionale.

Ha proseguito: Per quasi otto decenni, il regime di occupazione sionista ha perseguito politiche illegali e criminali che negli ultimi due anni si sono intensificate in bombardamenti sistematici e indiscriminati che hanno portato all'uccisione di decine di migliaia di civili, tra cui donne e bambini.

Iravani ha aggiunto: Queste azioni costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e hanno portato alla pulizia etnica, all'assedio illegale, all'uso della fame come arma di guerra, alle politiche di insediamento e apartheid, al terrorismo dei coloni, alla confisca di terre, alla distruzione di case e all'attacco a luoghi santi islamici e cristiani, trasformando Gaza in macerie. Queste azioni sono anche considerate genocidio e crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In effetti, la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha ufficialmente confermato che il regime sionista ha commesso un genocidio nei territori palestinesi occupati.

Iravani ha dichiarato: Nonostante tutte queste tragiche realtà, il Consiglio di Sicurezza rimane paralizzato di fronte a questa crisi. Gli Stati Uniti, con il loro ripetuto sostegno ai funzionari criminali del regime sionista e impedendo la loro responsabilità, hanno facilitato la continuazione delle gravi violazioni del diritto internazionale, minato la credibilità del Consiglio, indebolito le fondamenta del multilateralismo e si sono sottratti al loro dovere ai sensi della Carta di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Il rappresentante iraniano presso l'ONU ha affermato: La comunità internazionale non può rimanere in silenzio di fronte a una situazione così tragica. Al contrario, è dovere dei membri del Consiglio di Sicurezza adempiere alle loro responsabilità ai sensi del Capitolo VII della Carta adottando misure immediate e vincolanti per fermare lo spargimento di sangue, garantire la responsabilità e proteggere il popolo palestinese e le altre nazioni della regione che continuano ad affrontare le minacce della macchina da guerra del regime sionista contro la loro vita e indipendenza.

Iravani ha sottolineato: La Repubblica Islamica dell'Iran chiede al Consiglio di Sicurezza di:

Approvare e attuare un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza. Garantire la rimozione di tutte le restrizioni e gli assedi del regime sionista sugli aiuti umanitari, in conformità con il diritto internazionale umanitario. Respingere e condannare qualsiasi piano di annessione, trasferimento forzato o reinsediamento in paesi terzi. Condannare le ripetute azioni aggressive del regime sionista contro i paesi della regione, tra cui Siria, Libano, Yemen, Qatar e Iran. Approvare l'ammissione dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Obbligare il regime sionista a ritirare le sue forze di occupazione dai territori palestinesi occupati, dal Libano e dalla Siria e a porre fine alle sue continue aggressioni e violazioni. Imporre misure punitive vincolanti ai sensi del Capitolo VII della Carta contro il regime sionista, in modo che questo regime e il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti d'America, capiscano che la comunità internazionale non tollererà impunemente il genocidio, i crimini contro l'umanità o l'aggressione.

Il rappresentante iraniano ha anche affermato: La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che porre fine al genocidio e all'occupazione in Palestina e l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente con piena adesione all'ONU è sia la richiesta della comunità internazionale sia la responsabilità di tutti gli Stati membri, senza eccezioni. I diritti inalienabili e imprescrittibili del popolo palestinese, incluso il diritto all'autodeterminazione e alla giustizia per i crimini commessi contro di loro, devono essere rispettati. La Repubblica Islamica dell'Iran crede profondamente che l'unica soluzione sostenibile a questa crisi storica sia una soluzione che garantisca il pieno godimento di questi diritti, libero da qualsiasi interferenza, coercizione o dominio esterno.