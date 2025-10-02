Incursione di Israele sul convoglio Sumud: Oltre 40 navi sequestrate

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - l'esercito del regime sionista, giovedì, ha preso il controllo di oltre 40 navi e imbarcazioni che partecipavano alla campagna globale del convoglio Sumud.

Centinaia di attivisti a bordo di questo convoglio sono stati trasferiti al porto di Ashdod per iniziare le procedure di espulsione dai territori occupati.

È stato anche annunciato che quattro imbarcazioni del convoglio si sono fermate in mare a causa di problemi tecnici.

L'esercito israeliano ha lanciato una vasta operazione nelle acque intorno a Gaza per impedire a qualsiasi imbarcazione di avvicinarsi alle coste della regione.

Nel frattempo, gli organizzatori del convoglio Sumud hanno annunciato che la nave "Mikinu", una delle imbarcazioni di questa campagna internazionale, è riuscita giovedì mattina a superare gli ostacoli marittimi israeliani ed entrare nelle acque territoriali palestinesi. I dati di navigazione della nave indicano che si trova a 9 miglia nautiche dalla costa di Gaza.

Yousef Ajisa, vicepresidente del Comitato Internazionale per la Rottura dell'Assedio di Gaza, ha dichiarato che le forze israeliane hanno finora sequestrato circa 20 navi su un totale di 45.

Ha aggiunto che l'obiettivo di Israele era il sequestro delle navi più grandi e di comando per interrompere il percorso del convoglio, ma le altre navi continuano la loro navigazione.

Ajisa ha chiesto ai governi e alle istituzioni internazionali di intervenire per garantire la sicurezza degli attivisti detenuti e ha chiesto il loro rilascio immediato e incondizionato.

Va notato che la Marina israeliana ha attaccato il convoglio Sumud mercoledì sera in acque internazionali, costringendolo a dirigersi verso il porto di Ashdod. Finora, 13 navi del convoglio sono state sequestrate e decine di attivisti a bordo sono stati arrestati.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha anche annunciato che gli attivisti del convoglio sono in fase di trasferimento in Israele e che il loro processo di espulsione in Europa inizierà.

Il convoglio Sumud, che ha iniziato il suo viaggio dalla Spagna alla fine di agosto, è composto da 45 navi che trasportano centinaia di attivisti da oltre 40 paesi del mondo.