Khalil al-Hayya: Siamo completamente pronti per la cessazione della guerra

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, Khalil al-Hayya, capo della delegazione negoziale di Hamas, ha dichiarato: Siamo venuti a Sharm el-Sheikh per condurre negoziati responsabili e seri per fermare la guerra contro la nostra gente nella Striscia di Gaza.

Ha aggiunto: Perseguiamo gli obiettivi e le aspirazioni della nostra gente per raggiungere la stabilità, formare uno stato e il diritto all'autodeterminazione.

Il leader di Hamas ha detto: Dichiariamo la nostra piena disponibilità a una cessazione responsabile della guerra, ma il nemico continua a ucciderci e distruggerci.

Va notato che i negoziati indiretti tra Hamas e il regime sionista sono iniziati lunedì sera a Sharm el-Sheikh per esaminare il piano di Trump per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Secondo il rapporto, l'obiettivo dell'incontro indiretto tra le delegazioni palestinesi e il regime sionista a Sharm el-Sheikh è esaminare i meccanismi per preparare le condizioni iniziali per un accordo di scambio di prigionieri.

I media del regime sionista avevano precedentemente annunciato che Ron Dermer, il ministro degli affari strategici di quel regime, avrebbe partecipato ai colloqui di Sharm el-Sheikh, ma l'ufficio di Netanyahu ha annunciato che i negoziati si sarebbero svolti a un livello normale e poi, in caso di progressi, si sarebbero uniti funzionari di alto livello.

I negoziati sono iniziati mentre le due parti hanno forti disaccordi sulla questione del ritiro degli occupanti, sulle armi della resistenza e sul futuro del governo nella Striscia di Gaza dopo la guerra.