Dichiarazione delle Saraya al-Quds in Occasione del Secondo Anniversario dell'Operazione "Alluvione di Al-Aqsa"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-I'lam Al-Arabi (Media Arabi), le Saraya al-Quds, l'ala militare della Jihad Islamica Palestinese, ha rilasciato una dichiarazione in cui l'Operazione "Alluvione di Al-Aqsa" è stata descritta come una fase cruciale nella storia del conflitto con il nemico sionista. La dichiarazione sottolinea che: La resistenza palestinese ha dato vita a una delle più grandi battaglie contro il fascismo e l'oppressione sionista; un'oppressione che nel corso dei decenni ha incluso massacri, distruzione e sfollamento del popolo palestinese a Gerusalemme, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dai bombardamenti e l'assedio alla fame, registrando la peggiore catastrofe della storia di fronte agli occhi di un mondo silenzioso.

La dichiarazione afferma: Due anni fa, la resistenza palestinese ha condotto un'operazione benedetta contro le posizioni dell'esercito nemico lungo la linea di confine orientale della Striscia di Gaza. In questa operazione, i mujahidin eroici hanno creato scene magnifiche di eroismo, audacia e sacrificio, catturando un gran numero di militari e ufficiali nemici e uccidendo centinaia di soldati nemici in scontri diretti a distanza ravvicinata e facendo decine di prigionieri. Nel frattempo, la resistenza ha offerto convogli dei suoi migliori combattenti come martiri, feriti e prigionieri. Da quella data, la resistenza ha continuato a confrontarsi con questo nemico criminale e assassino, che ha scatenato una guerra folle e mortale con massacri di massa di decine di migliaia di cittadini indifesi a Gaza, la maggior parte dei quali bambini, donne e anziani.

L'ala militare della Jihad Islamica ha sottolineato: Ma il nemico non ha trovato un modo per spezzare la volontà ferma e radicata del nostro popolo, che è fedele alla sua terra e alla sua patria. Durante i due anni di guerra, la resistenza ha cercato di fermare questa guerra e alleviare le sofferenze del nostro popolo, mostrando la massima flessibilità per raggiungere un accordo la cui unica condizione è garantire la cessazione della guerra e la revoca dell'assedio al nostro popolo. Ma il gabinetto di Netanyahu ha continuato la guerra per realizzare gli obiettivi della sua coalizione estremista. Due anni dopo la battaglia di "Alluvione di Al-Aqsa", continuiamo a confrontarci con le unità, le brigate e i battaglioni dell'esercito nemico che distruggono case, strade ed edifici a Gaza. Stiamo resistendo alle loro forze e infliggendo loro perdite.

Le Saraya al-Quds hanno dichiarato: Questa è la battaglia più lunga con questo nemico dalla fondazione della loro entità temporanea. In questo periodo, centinaia dei nostri combattenti e comandanti sono stati martirizzati, essendo in prima linea tra decine di migliaia di persone del popolo palestinese durante due anni di battaglia spietata e resilienza senza pari con risorse minime, sulla via di Gerusalemme e della libertà. Questa battaglia ha visto una grande stabilità da parte della nostra resistenza, che ha impedito al nemico di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati.

L'ala militare del movimento Jihad Islamica Palestinese ha inoltre ribadito i seguenti punti:

La resistenza del nostro popolo, in testa ai quali i Battaglioni Al-Quds e i Battaglioni Al-Qassam, continuerà finché esisterà l'occupazione e non risparmierà alcuno sforzo nella battaglia contro di essa. Ci siamo preparati per una lunga guerra di logoramento che non si fermerà né si ritirerà fino alla distruzione dell'occupante. Il destino dell'operazione nota come "Carri di Gedeone 2", che persegue la distruzione sistematica, i massacri di massa e il terrorismo psicologico contro il nostro popolo, non sarà altro che disperazione, fallimento e collasso. Sottolineiamo che noi e tutti i gruppi della resistenza palestinese non risparmieremo alcuno sforzo per trovare un modo per porre fine a questa guerra e alle sofferenze che il nostro popolo sopporta nella Striscia di Gaza, e abbiamo lavorato per mesi per raggiungere questo obiettivo. Sottolineiamo che i prigionieri nemici non vedranno la libertà se non attraverso un dignitoso accordo di scambio in cui il regime sionista si impegni a porre fine alla guerra, e nessun altro percorso li riporterà indietro. Ribadiamo che l'arma della resistenza è nata per la liberazione della terra e la battaglia contro il nemico e non sarà riposta se non con il raggiungimento di questi due obiettivi. Salutiamo i nostri benedetti battaglioni in Cisgiordania occupata, che sono stati una parte essenziale di questa battaglia; salutiamo i Battaglioni di Jenin, Nablus, Tulkarm, Tubas e tutti i mujahidin della resistenza. Chiediamo loro di intensificare il confronto con gli occupanti e di continuare a colpire questo nemico con tutta la forza e l'autorità. Salutiamo gli spiriti dei Fedayeen giordani, gli eroi delle flotte e delle barche per rompere l'assedio di Gaza (Flotta Marittima Al-Sumud), e gli spiriti liberi delle nazioni del mondo che hanno resistito a sostegno della nostra causa contro l'arroganza e il crimine americano-sionista. Salutiamo e stringiamo la mano ai nostri eroici prigionieri nelle carceri di tortura e oppressione sionista. Sappiamo che la politica del nemico nei loro confronti è rigorosa, ma promettiamo loro che la libertà è vicina e il rilascio arriverà senza dubbio. Inviamo i nostri più sinceri saluti ai nostri compagni e fratelli di fede in Hezbollah, che hanno costituito un supporto importante e grande per noi e hanno offerto i loro migliori leader e mujahidin in questa battaglia benedetta, in testa a tutti Sayyed Hassan Nasrallah. Salutiamo i nostri fratelli nello Yemen orgoglioso e onorevole, in particolare i nostri fratelli del movimento Ansarullah, che sono i migliori aiutanti e sostenitori e rimangono fedeli al loro impegno, prendendo di mira il regime sionista per due anni con missili, droni e imbarcazioni cariche di bombe a sostegno di Gaza e del suo popolo. Salutiamo i nostri fratelli nella Repubblica Islamica dell'Iran che sono stati direttamente coinvolti in questa battaglia, in tre confronti diretti con il nemico, e hanno offerto un gran numero di martiri scienziati e grandi comandanti in questa causa. Tra questi martiri, ricordiamo il martire della Palestina, Hajj Ramadan, che è stato una parte essenziale di tutto il sostegno e di tutte le forniture alla nostra resistenza per confrontarsi con questo regime usurpatore.

Le Saraya al-Quds hanno concluso sottolineando: La nostra Jihad continua e la nostra battaglia procederà fino alla liberazione di Gerusalemme, Insha'Allah (a Dio piacendo).