La Flottiglia della Libertà Trasporta Aiuti Umanitari per un Valore di $110.000

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Comitato Internazionale per la Rottura dell'Assedio della Striscia di Gaza ha annunciato che la Flottiglia della Libertà trasportava aiuti umanitari per un valore di oltre $110.000 ed è stata esposta all'attacco dei militari sionisti.
Secondo il rapporto, il Comitato ha sottolineato che questi aiuti includono farmaci, respiratori per gli ospedali della Striscia di Gaza e generi alimentari.
In precedenza, anche gli organizzatori della Flottiglia della Fermezza ("Flotilla of Steadfastness") avevano annunciato che la nave Al-Damir, appartenente alla Flottiglia della Libertà, era stata attaccata da un elicottero militare del regime sionista.
Secondo il rapporto, a bordo di questa nave erano presenti almeno 93 medici, giornalisti e attivisti.
