Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Shahab, il quotidiano in lingua ebraica Haaretz ha annunciato che, dopo due anni di guerra a Gaza condotta senza obiettivi specifici, il regime sionista è sprofondato nell'isolamento e si trova in stato di agonia.

Il giornale, senza fare riferimento alle ripetute aggressioni del regime sionista contro il popolo palestinese e la moschea di Al-Aqsa, che hanno acceso l'ira pubblica e portato all'operazione "Diluvio di Al-Aqsa", ha sostenuto che l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 è stata la più grande falla di sicurezza nella storia del regime sionista, mentre Tel Aviv continua il genocidio dei palestinesi in una delle peggiori catastrofi umanitarie del mondo.

Secondo il quotidiano, Netanyahu è il principale responsabile di questa catastrofe, pur non essendosi assunto la responsabilità e non avendo chiesto scusa.

Secondo il rapporto, dopo due anni di guerra a Gaza, non ci sono né obiettivi né risultati, i prigionieri israeliani sono ancora a Gaza e il regime sionista è sprofondato nell'isolamento diplomatico, economico e morale.

Haaretz ha aggiunto che i sionisti temono di viaggiare all'estero e che le istituzioni del governo e il suo tessuto sociale sono in fasi avanzate di collasso.

Il rapporto, sottolineando che il destino di Israele è legato ai desideri del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che Israele è un paese in agonia e che l'attuale gabinetto si è trasformato in un simbolo di corruzione e collasso.