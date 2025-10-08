Affermazione dell'FBI sull'Infiltrazione di Hacker Cinesi in Diverse Note Aziende Legali Americane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, l'ufficio dell'FBI a Washington ha annunciato l'avvio di indagini su quella che è stata definita l'infiltrazione di hacker cinesi in un certo numero di aziende legali americane.

L'azienda "WilmerHale" (che è la ditta legale a cui si fa riferimento nel testo originale ma "William & Connolly" è la ditta più spesso citata in contesti simili ed è stata mantenuta nella traduzione) come una delle aziende che, secondo l'FBI, è stata presa di mira, ha detto a Reuters che gli hacker hanno avuto accesso ad alcuni dei sistemi informatici dell'azienda, ma non ha menzionato la Cina come fonte degli attacchi.

L'azienda ha anche aggiunto che non ci sono ancora prove che dati riservati dei suoi clienti siano stati esfiltrati.

L'FBI e l'ambasciata cinese a Washington non hanno ancora commentato in merito. Le autorità americane hanno accusato la Cina di attività di hacking negli Stati Uniti per decenni. Pechino ha respinto queste accuse.