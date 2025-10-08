Spagna: Continueremo a Sforzarci Finché non Verrà Realizzata la Giustizia per la Palestina

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, citando Al Jazeera, José Manuel Albares, Ministro degli Esteri spagnolo, ha dichiarato: "Questo Paese non è mai stato così rispettato, e il mondo accoglie con favore le nostre posizioni su Gaza."

Ha aggiunto: "Non smetteremo mai di impegnarci finché la giustizia e la pace per il popolo palestinese non saranno realizzate."

Il Ministro degli Esteri spagnolo ha continuato: "Agiamo in base alla volontà del popolo di questo Paese nel sostenere gli oppressi di Gaza. Il consolato spagnolo a Tel Aviv sta agendo per sostenere i cittadini spagnoli che sono stati arrestati come parte della Flottiglia della Libertà."

Va notato che l'atto di pirateria marittima del regime sionista contro gli attivisti pro-Palestina nelle acque internazionali ha provocato la reazione di diversi Paesi, tra cui Turchia, Malesia e Italia.