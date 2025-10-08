Reazione dell'Italia all'Attacco dei Militari Sionista contro la Flottiglia della Libertà

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Ministro degli Esteri italiano ha sottolineato: "Stiamo monitorando la situazione dei 10 cittadini italiani arrestati che erano a bordo della Flottiglia della Libertà."

Ha aggiunto: "Chiediamo a Tel Aviv di rispettare i loro diritti fino al completamento del processo di trasferimento."

Questo avviene mentre i passeggeri della Flottiglia della Fermezza (Flotilla of Steadfastness), che erano stati rapiti in precedenza dal regime sionista e poi trasferiti fuori dai territori occupati, hanno rivelato le torture e i maltrattamenti subiti per mano dei militari sionisti nei centri di detenzione di questo regime.