  1. Home
  2. servizio
  3. America

Reazione dell'Italia all'Attacco dei Militari Sionista contro la Flottiglia della Libertà

8 ottobre 2025 - 14:00
News ID: 1736357
Source: ABNA24
Reazione dell'Italia all'Attacco dei Militari Sionista contro la Flottiglia della Libertà

Il Ministro degli Esteri italiano ha reagito all'attacco dei militari sionisti contro i passeggeri della Flottiglia della Libertà diretti a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Ministro degli Esteri italiano ha sottolineato: "Stiamo monitorando la situazione dei 10 cittadini italiani arrestati che erano a bordo della Flottiglia della Libertà."

Ha aggiunto: "Chiediamo a Tel Aviv di rispettare i loro diritti fino al completamento del processo di trasferimento."

Questo avviene mentre i passeggeri della Flottiglia della Fermezza (Flotilla of Steadfastness), che erano stati rapiti in precedenza dal regime sionista e poi trasferiti fuori dai territori occupati, hanno rivelato le torture e i maltrattamenti subiti per mano dei militari sionisti nei centri di detenzione di questo regime.

Your Comment

You are replying to: .
captcha