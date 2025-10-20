Russia: Accogliamo con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Afghanistan e Pakistan

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa RIA Novosti, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha annunciato oggi in un discorso: "Accogliamo con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Afghanistan e Pakistan."

A questo proposito, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha proseguito: "Mosca accoglie con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Afghanistan e Pakistan. La volontà di Afghanistan e Pakistan di dialogare e risolvere le divergenze attraverso mezzi politici e diplomatici è la base per preservare la pace tra i due Paesi amici e un fattore importante per garantire la sicurezza regionale."

Maria Zakharova ha poi aggiunto: "Mosca esorta Kabul e Islamabad ad espandere la loro cooperazione, anche nel campo della lotta al terrorismo."

Il Ministero degli Affari Esteri del Qatar aveva precedentemente annunciato che Pakistan e Afghanistan hanno concordato un'immediata cessazione delle ostilità e l'istituzione di un cessate il fuoco durante il primo round di colloqui a Doha.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri del Qatar, le due parti hanno anche concordato di tenere incontri di follow-up per garantire la continuità del cessate il fuoco.

Nella sua dichiarazione, il Ministero degli Affari Esteri del Qatar ha espresso la speranza che questo passo aiuti a ridurre la tensione al confine tra i due Paesi fratelli.