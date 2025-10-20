Punti Focali delle Consultazioni tra i Ministri degli Esteri di Russia e USA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa RIA Novosti, Sergei Ryabkov, Viceministro degli Affari Esteri russo, ha annunciato oggi lunedì in un discorso: "Lavrov e Rubio (i Ministri degli Esteri di Russia e USA) parleranno presto al telefono tra loro."

A questo proposito, il Viceministro degli Affari Esteri russo ha continuato: "La situazione intorno all'Ucraina sarà il fulcro del dialogo tra Lavrov e Rubio. L'agenda bilaterale delle relazioni Russia-USA, inclusi i problemi economici, sarà al centro del contatto tra Lavrov e Rubio."

Sergei Ryabkov ha poi aggiunto: "Non c'è ancora alcun accordo sul luogo e l'ora per un incontro tra Lavrov e Rubio. I contatti con gli Stati Uniti continuano attraverso canali diversi. Anche una data e un luogo per i negoziati tra Russia e Stati Uniti sulle questioni bilaterali di tensione non sono stati concordati finora."