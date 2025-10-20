L'Unione Europea approva l'eliminazione delle importazioni di gas dalla Russia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Reuters, il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato che i Ministri dell'Energia del blocco hanno sostenuto la proposta di eliminare gradualmente le importazioni di petrolio e gas russi nell'Unione entro gennaio 2028.

I ministri europei, in un incontro in Lussemburgo, hanno approvato piani secondo i quali i nuovi contratti di importazione di gas russo saranno annullati a partire da gennaio 2026, gli attuali contratti a breve termine da giugno 2026 e i contratti a lungo termine a gennaio 2028.

Questa legislazione non è ancora definitiva e i Paesi dell'UE devono negoziare le regole finali con il Parlamento Europeo, che sta ancora discutendo la propria posizione.

L'Unione Europea intende eliminare le importazioni di energia russa con l'obiettivo di privare il Cremlino dei ricavi derivanti dalla vendita di energia per finanziare la guerra in Ucraina.

La Russia attualmente fornisce il 12% delle importazioni di gas dell'UE. Questa cifra era di circa il 45% prima dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ungheria, Francia e Belgio sono tra i Paesi che ricevono ancora gas russo.

La Commissione Europea ha elaborato queste proposte in modo che potessero essere approvate nonostante la precedente opposizione di Ungheria e Slovacchia (due Paesi che importano ancora petrolio russo).