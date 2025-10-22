Mondiali di Lotta greco-romana U23, gli iraniani brillano; 2 medaglie d'oro nei primi 4 pesi

Al termine dei primi 4 pesi del Campionato Mondiale 2025 in Serbia, Gholamreza Farrokhi nella categoria 87 kg e Fardin Hedayati nei 130 kg hanno vinto le medaglie d'oro della squadra iraniana di lotta greco-romana. Secondo Pars Today, Fardin Hedayati, lottatore iraniano, ha sconfitto per 8-0 Razmik Kurdian dell'Armenia in finale di 130 kg aggiudicandosi la medaglia d'oro del mondiale Under 23.

Un altro lottatore iraniano, Gholamreza Farrokhi, ha vinto in finale di 87 kg Ivan Chamir dell'Ucraina (10-0) aggiudicandosi la medaglia d'oro mondiale Under 23.

I campionati mondiali di lotta greco-romana under 23 si svolgono dal 20 al 23 ottobre nella città di Novi Sad, in Serbia.