Il Mufti dell'Oman sostiene pienamente la prontezza degli yemeniti a confrontarsi con Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, "Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili", sulla sua pagina personale sul social network X, ha fortemente elogiato la prontezza delle forze armate yemenite a confrontarsi e infliggere colpi fatali ai sionisti nel caso in cui rompessero l'accordo e violassero il cessate il fuoco a Gaza.

Egli ha scritto: "Mən lam yashkur al-makhluq lam yashkur al-khaliq" (Chi non ringrazia la creatura non ringrazierà nemmeno il Creatore). Devo esprimere la mia gratitudine e apprezzamento agli eroici yemeniti che sono consapevoli del tradimento e della rottura degli accordi da parte dei sionisti. Con ringraziamento e apprezzamento al popolo coraggioso ed eroico dello Yemen che ha minacciato i sionisti che se - dopo l'accordo con il popolo di Gaza - commettono tradimento, violazione del patto e rottura dell'accordo, sono completamente pronti a confrontarsi e resistere loro. Che Dio li ricompensi con il bene.

Il Mufti dell'Oman ha sottolineato: "Gli yemeniti hanno minacciato che se i sionisti faranno un passo falso dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza, hanno la piena prontezza per confrontarsi e resistere loro. Che Dio li ricompensi con il bene e li aiuti."

Va notato che Abdulwahed Abu Ras, Vice Ministro degli Esteri dello Yemen, ha sottolineato che qualsiasi violazione del cessate il fuoco a Gaza comporterebbe che il regime sionista paghi un prezzo pesante e subisca perdite maggiori rispetto al passato.

Ha aggiunto: "Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi a Gaza. La fuga di Israele dall'attuazione dei suoi impegni attraverso ripetute violazioni del cessate il fuoco continua."

Abu Ras ha aggiunto: "La posizione degli yemeniti a sostegno della nazione palestinese continua. I gruppi di resistenza palestinese non sono soli e questa battaglia è la battaglia di tutti. Siamo al fianco della resistenza palestinese."

Questo avvertimento dello Yemen arriva mentre il regime sionista ha iniziato i suoi attacchi selvaggi contro la Striscia di Gaza nonostante l'annuncio ufficiale dell'attuazione del cessate il fuoco.